"Es sev izrakstīju 10 miljonu dolāru čeku, un tas kļuva īsts!" Slavenības, kuras piekopj manifestāciju un tic tās spēkam

Opra ir dalījusies ar stāstu par to, kā viņa manifestēja savu lomu filmā "The Color Purple". Viņa atklāja, ka, pēc filmas scenārija lasīšanas, viņa ļoti vēlējās būt daļa no tās. Katru dienu viņa domāja par šo iespēju, līdz beidzot viņa saņēma lomu un tas kļuva par svarīgu pagrieziena punktu viņas karjerā.