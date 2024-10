Džastins Timberleiks sadusmo fanus, pēdējā brīdī atceļot koncertu ar "nepieņemamu" attaisnojumu

Pēc tiesas sēdes Timberleiks vērsās pie reportieriem, izsakot publisku atvainošanos un sniedzot paziņojumu par braukšanu reibumā, kā to prasīja vienošanās. "Tātad es nezinu, cik no jums bija tiesas zālē un dzirdēja, ko es teicu tiesas zālē, bet es atkārtošu to arī jums. Daudzi no jums, iespējams, ir mani vērojuši daudzus gadus. Un, kā jūs varētu zināt, es cenšos sevi turēt augstākajos standartos. Un šoreiz tā nebija. Es nonācu situācijā, kurā varēju pieņemt citu lēmumu, taču man ir bijis laiks to pārdomāt."