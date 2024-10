Rīgā klausītājiem būs iespēja baudīt Eimijas Vainhausas mūziku

"Eimija Vainhausa bija un ir viena no talantīgākajām mūzikas autorēm pasaulē, izdodot albumus kā “Frank, Black To Black” un “Lioness: Hidden Treasures”. Vainhausas unikālā mūzika vēl joprojām aizrauj klausītājus un tā mājo katra klausītāja sirdī. Koncertā izskanēs populāras dziesmas kā “Back to Black”, “Valerie”, “Rehab” u.c.," pausts organizatoru paziņojumā.