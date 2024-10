Apsūdzības advokāts: Diddy slavenie draugi, visticamāk, šobrīd mēģina slēpt savas pēdas

Advokāts Tonijs Buzbijs, kurš pārstāv vairāk nekā 100 cilvēkus, kas izvirza apsūdzības pret Kombsu, apgalvo, ka viņam "nav šaubu", ka slavenības mēģina distancēties no dziedātāja.

"Man nav šaubu, ka šobrīd ir cilvēki, kuri zina, ka viņi kaut kādā veidā bija iesaistīti šajā – viņi tagad dzēš saturu no saviem sociālajiem medijiem, pārskata savas atmiņas, dzēš īsziņas, iespējams, dzēš bildes un mēģina distancēties no tā visa," sacīja advokāts.