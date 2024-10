Keita Midltone vairs nav ieinteresēta nodrošināt mieru starp Viljamu un Hariju

Harijam kopš 2020. gada, kad viņš un Megana atteicās no karaliskajiem pienākumiem, ir sarežģītas attiecības ar ģimeni. Tajā laikā pāris paziņoja, ka viņu lēmumu atkāpties no augstākās kārtas karaliskajiem locekļiem izraisīja neizturamā preses iejaukšanās un rasistiskās attieksmes no britu medijiem.