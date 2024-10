Apakšveļā ne tikai dāmas, bet arī Daugaviņš - pirmizrādi piedzīvo iestudējums "Glābjas, kas var...". FOTOGALERIJA

Iestudējuma sižets skatītājiem pavēra iespēju pavērot situāciju ne tikai no malas, bet arī, iespējams, kādā no tēliem saskatīt savu draugu vai paziņu. Režisors Valdis Pavlovskis uzskata, ka “Glābjas, kas var…” sižeta līnija ir aktuāla visos laikos: “Skatītāji uz skatuves spēs ieraudzīt kādu personāžu no sava draugu vai paziņu loka. Tajā pašā laikā absurdās situācijas ļaus aizmirst ikdienas rūpes un dzīvot līdzi notikumiem, kuri iepriekš nebūs paredzami.”