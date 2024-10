FOTO: traumēta roka nav šķērslis! 83 gadus vecās argentīniešu pianistes Martas Arheričas virtuozo priekšnesumu steidz baudīt arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs

"Pie klavierēm viņa ir kopš triju gadu vecuma. Uz skatuves – no astoņiem. Lai kļūtu par diženu mūziķi, ilgi gadi jāaizvada vienatnē ar instrumentu. Tagad Marta atzīstas, ka visu mūžu bēgusi no vientulības. “Pianists Frīdrihs Gulda, kurš man iemācījis ārkārtīgi daudz, reiz teica: pamati tev ir jāapgūst līdz 16 gadu slieksnim, pēc tam cilvēks kļūst dumjāks. Savos 17 es dzīvoju četrdesmitgadīgas dāmas dzīvi… un atzinu to par skumju esam: ceļoju pa pasauli, bet biju viena. Biju kautrīga – tāda esmu joprojām, man šķiet, šī īpašība mūs nepamet. Taču tagad man visur ir draugi.” Mūzikai, viņasprāt, ir nozīme un jēga tikai tad, ja tajā var dalīties. Un ne tikai ar klausītājiem, bet arī līdzradītājiem – kolēģiem.