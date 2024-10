Marts Kristiāns Kalniņš atklāj, kāpēc šogad nenotika Imantdienu koncerts

Kopā ar Martu Kristiānu Kalniņu priecīgajā notikumā bija visa kuplā ģimene – sieva Kristīne un piecu bērnu pulciņš: bija gan mūziķa jau izaugušie bērni no viņa pirmās laulības, gan Kristīnes meita no iepriekšējām attiecībām, gan arī abu kopīgās atvases. Protams, sanācis bija arī kupls kolēģu un draugu pulciņš. Un šāds savējo atbalsts Martam nudien sagādāja prieku. “Šī diena man ir īpaša, un to apjautu, kad jau trīs dienas pirms šā pasākuma izjutu nervozitāti, kas aug ģeometriskā progresijā. No rīta pieceļoties, bija tāāāds satraukums... Nu, kaut kas ļoti līdzīgs pirmskāzu uztraukumam – kad zini, ka priekšā ir kas liels, īpašs un skaists un ka tas patiešām notiks, bet tā kutelīgā sajūta ķermeni caurstrāvo. Tā šodien jūtos,” atzīstas Kalniņš, priecādamies, ka arī sanākušie svinību viesi bija tikpat pacilāti kā pats. “Īstenībā, raugoties zālē uz man pazīstamajām sejām, likās, ka tie, ko zinu jau gadiem, vizuāli nav mainījušies. Pašam, jā, ir mazliet sirmumiņš matos, bet es sliecos piekrist domai, ka sirmums vīrietim piedod šarmu,” pasmaida mūziķis, atklādams, ka šajā dzīves posmā jūtas patiešām labi un harmoniski ar sevi. “Vecs nejūtos! Turot rokās šo albumu, ir priecīga sajūta ne vien par ievērojamo skaitli 25, bet arī par to, ka tas satur informāciju, ka tajā ir tas briedums. Manī ir nevis šaubas, bet gan pārliecība par to, ko daru, ka šis mūzikas ceļš ir man pareizais,” secina Marts.