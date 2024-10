Artūrs Skrastiņš savu 50. jubilejas balli pārcēlis uz citu reizi

Tik priecīgs un atbrīvots otrpus skatuvei allaž no publikas izvairīgais Artūrs Skrastiņš sen nebija redzēts! Kad grupa "Autobuss debesīs" savas jubilejas koncertturneju ieskandināja ar dažām dziesmām no sava zelta fonda, Skrastiņš no sirds dziedāja līdzi un abi ar Ilzi ļāvās uzdejošanai zāles pretējā galā. Tieši Artūra mudināts, grupas solists Marts Kristiāns Kalniņš pasākuma dziesmoto programmu papildināja ar ekstra gabalu, visus svinību viesus vienojot "Lilioma dziesmā".