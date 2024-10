Denjels Dejs-Lūiss septiņus gadus pēc paziņojuma par aiziešanu no aktiermākslas tomēr atgriežas kino

Denjels Dejs-Lūiss debitēja uz ekrāna kā pusaudzis filmā "Svētdiena, asiņainā svētdiena" un vēlāk filmējies vairākās ievērojamās vēsturiskās drāmās, tostarp kā Hoks filmā "Pēdējais mohikānis". Viņš ir slavens ar savu pieeju metodes aktierspēlei un ir ieguvis trīs "Oskara balvas" kā labākais aktieris par lomām filmās "My Left Foot", "There Will Be Blood" un "Lincoln". 2017. gada jūnijā tika paziņots par viņa aiziešanu no aktiermākslas. "Denjels Dejs-Lūiss vairs nestrādās kā aktieris," bija lasāms paziņojumā. Aktieris gan arī vairākas reizes iepriekš bija paņēmis ilgstošus pārtraukumus no industrijas.