"Neizsakāmi žēl zemē nomestā laika!" - aktrise Kristīne Belicka par karjeru, atkarībām un atgriešanos

Jā, tā tiešām bija. Un ilgi. Tā bija trula vēlme neredzēt, nedzirdēt, nebūt vispār klātesošai savā dzīvē. Vai esmu brīva no tieksmes lietot alkoholu? Nezinu, vai cilvēks jelkad var kļūt brīvs no tādas lietas. Es drīzāk teiktu, ka esmu beidzot brīva no tās pašdestrukcijas, brīva no cilvēkiem apkārt, brīva no vēlmes aizbēgt no realitātes. Ne jau alkohols ir problēma. Pēc pieredzes varu secināt, ka problēma ir depresija, nepatika pašam pret savu dzīvi. Dzeršana ir ātrākais un lētākais veids, kā aizmirsties.