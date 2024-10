Gundega Skudriņa izved sabiedrībā savu unikālo rudens kleitu

“Kad man bija mākslinieku kafejnīca VEF kvartālā, tad šo kleitu – ar gleznotām puķēm uz auduma – pasūtīju šim mākslinieciskajam projektam. No tā laika tā man pa vasaru stāv, ziemā arī nav, kur tādu vilkt, bet rudenī gan! Šo kleitu principā velku, tikai jūtot tuvojamies rudens noskaņu – septembrī un oktobrī –, un saucu to par savu agro rudens kleitu. Tā kā esmu ilgtspējīgas modes piekritēja, mēdzu kleitai šo to pamainīt. Una tagad man kleitu pāršuva, jo skaidrs, ka man vairs nav tāds augums, kāds bija pirms gadiem desmit, kā arī pielika klāt sarkanās skariņas,” atklāj Gundega Skudriņa, kas šovasar atzīmēja 50. jubileju.