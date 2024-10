"Esam ļoti veiksmīga likteņa rotaļa," - Latvijas populārākais pāris Fredis un Ufo atkal kopā!

Fredis: To jau Agnese (Freža dzīvesbiedre Agnese Vīksniņa – Kas Jauns) izdomāja, ka mums vajag arī suni. Jā, mums ir liela izmēra kucīte no patversmes. Atbraucu mājās no koncerta un skatos, stāv viens bailīgs suns aiz muguras. Jā, bailīgs, taču ļoti labi sadzīvo ar kaķiem. Viņi gan jau gados veci – 16 un 17 gadu. Visi melni, bet tie ir visdraudzīgākie. Žēl, ka mans mīļākais – Žanītis – pirms pāris gadiem aizgāja mūžībā.