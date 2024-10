Futūristiski, mirdzoši un žilbinoši - Dženifera Anistone, Džiliana Andersone un citas aktrises uz sarkanā paklāja kā statuetes

Kulta seriāla "Draugi" aktrise veiksmīgi atgriezusies apritē ar citu seriālu - "Rīta šovs". Šogad viņa bija izvirzīta "Emmy" balvai kā "Gada labākā aktrise drāmā". Lai gan gan viņa, gan viņas kolēģe no "Rīta šova" Rīza Viterspūna, kas arī bija izvirzīta šajā kategorijā, zaudēja, Anistone lieliski izskatījās "Oscar de la Renta" kleitā un ar "Tiffany & Co" rotām no juvelieru nama arhīviem.