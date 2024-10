Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - šausmu drāma, kulta seriāls un maģisks "Tautumeitu" koncerts

Apokaliptiskais šausmu trilleris vēsta par notikumiem, kas risinājās pirms nu jau par kulta filmām kļuvušajās "Klusā pasaule" un "Klusā pasaule 2" rādītā. Režisora krēslā gan šoreiz sēdies nevis oriģinālo filmu idejas autors Džons Krasinskis, bet Maikls Sarnoskis. Viņš, runājot par to, kādas tad ir jaunās filmas atšķirības no iepriekšējām, saka: “Tajās ļoti svarīga loma bija ģimenei un tēliem, kuru starpā ir jau nostiprinātas attiecības. Es vēlējos atrādīt, kā tad, pasaules galam pienākot, justos cilvēki, kam nav šādu attiecību vai neviena cita cilvēka, par ko rūpēties. Jā, šīs ir šausmu filmas, tajās ir tiešām baisīgi brīži, bet pašā pamatā tās ir filmas par cilvēkiem, kam nākas tikt galā ar kaut ko, ar ko viņiem nav ne jausmas, kā tikt galā. Es vēlējos koncentrēties tieši uz to, bet savā unikālā veidā.”