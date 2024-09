FOTO: Baložos sirsnīgā gaisotnē nosvin "Pannas teātra" iestudējuma "Mazpiļsāta" pirmizrādi

"Gribas kaut ko īstu un sirsnīgu! – bieži dzirdams visapkārt. Gribas darīt kaut ko tā, kā pašam tīkas – vienkārši un no sirds! Tad nu mazpiļsāta Lotgolā ir īstā vieta, kur tam visam notikt! Tur pat kaķiem auru laiks turpinās visu gadu. Tur izbijuši deputāti dodas pavadīt pensijas gadus, lai joprojām sajustos lieli un cienījami. Un turpat arī Eiropas ceļus izstaigājusī meitene Eva, atgriežas savā dzimtajā pusē, lai sāktu dzīvot no jauna. Viņas vizīte pie māsīcas sagriež kājām gaisā visu ierasto dzīves ritējumu un sāk notikt neparastas lietas – pilsētas policists sarosās un sāk gludināt bikses, vietējie krišnaīti tirgo apreibinošus keksiņus, bijušajam deputātam nakts striptīzs atgriež vīrišķo spēku un, protams, Eva satiek savu Ādamu, kuru viņa atmodina no vecpuiša letarģiskā miega. Lauku zaļumballe, rīta pastaiga miglā, saules sagaidīšana ciešos apskāvienos un biznesa perspektīva, kas nes ienākumus, ļauj viņai nonākt saskaņā ar sevi," teikts izrādes anotācijā.