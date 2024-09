Latvijas Nacionālājā operā uzstāsies leģendārā argentīniešu pianiste Marta Argeriča

Tāpēc no tiem 54 (!) koncertiem, kurus Argeriča sniedz no 2024. gada janvāra līdz oktobrim no Tokijas līdz Barselonai, 53 tiek spēlēti duetā, ansamblī vai ar orķestri – un tikai viens bijis solokoncerts. Jāpiebilst, ka regulāri Martas skatuves partneri ir vijolnieks Gidons Krēmers un čellists Miša Maiskis. Mūsējie.