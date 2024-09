Pirms diviem gadiem zem Parīzes Dievmātes katedrāles tika atrasti noslēpumaini svina zārki - arheologi apgalvo, ka nu to noslēpums ir atšķetināts

Tā kā abas Dievmātes katedrālē apbedītās personas tika guldītas tik dārgos sarkofāgos, arheologi zināja, ka šīs personas nākušas no augstdzimušo kārtas. Tomēr neatšķetināti palika jautājumi par to, kas šīs personas bija, un kādēļ tās tika guldītas mūža mierā zem Dievmātes katedrāles. Izmantojot uzrakstu uz viena no zārkiem, zinātniekiem izdevās identificēt vienu no apbedītajiem cilvēkiem - tas bija Antuāns de la Portu, augstdzimis priesteris, kurš nomira 1710. gadā 83 gadu vecumā.