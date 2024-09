Durbē notiks festivāls “Zemlika”...

Abi “Zemlikas” vakari sākas ar koncertiem Durbes luterāņu baznīcā. Piektdien tur sagaidāmi iepriekš festivālā iepazītā norvēģu mūziķa un komponista Jū Bergera Mīres (Jo Berger Myhre) jaunā kvarteta viens no retiem koncertiem un Ņujorkas kolektīva ‘Bang On A Can All-Stars’ dalībnieces, pianistes Vikijas Čovas (Vicky Chow) solo koncerts, atskaņojot Filipa Glāsa (Philip Glass) etīdes no Pirmās grāmatas, bet sestdien – sitaminstrumentālista Guntara Freiberga un pianista Roberta Flaica (Robert Fleitz) jaunizveidotā dueta debija, pēc festivāla lūguma atskaņojot Džona Lutera Adamsa (John Luther Adams) kamermūzikas programmu un amerikāņu mūziķa, performanču mākslinieka un rakstnieka JJJJJerome Ellis uznāciens.