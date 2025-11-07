Nensija Pelosi, viena no ietekmīgākajām ASV politiķēm, paziņojusi negaidītu lēmumu
Bijusī ASV Kongresa Pārstāvju palātas spīkere demokrāte Nensija Pelosi paziņojusi, ka vairs nekandidēs uz atkārtotu ievēlēšanu Kongresā.
85 gadus vecā Pelosi, kas savas ilggadējās karjeras laikā kļuvusi par vienu no ietekmīgākajām Savienoto Valstu politiķēm, video vēstījumā sacīja, ka pēc Pārstāvju palātas deputātes pilnvaru termiņa beigām 2027. gadā beigs darbu Kongresā.
Viņa pirmo reizi tika ievēlēta Pārstāvju palātā kā Sanfrancisko pārstāve 1987. gadā 47 gadu vecumā, un ātri kāpa pa karjeras kāpnēm.
2007. gadā Pelosi tika ievēlēta par Pārstāvju palātas spīkeri, kļūstot par pirmo sievieti šajā amatā. Viņa šo posteni ieņēma līdz 2011. gadam, kad demokrāti zaudēja kontroli pār Kongresa apakšpalātu. Pelosi atkal bija Pārstāvju palātas spīkere no 2019. līdz 2023. gadam.
Pārstāvju palātas spīkers ir trešais augstākais amats valstī pēc prezidenta un viceprezidenta.
Pelosi ir pazīstama kā prezidenta republikāņa Donalda Trampa kritiķe. 2020. gadā, kad Tramps Kongresā teica ikgadējo runu par stāvokli valstī, Pelosi viņam aiz muguras saplēsa runas teksta eksemplāru.
Arī pēc spīkeres amata atstāšanas Pelosi ir saglabājusi lielu politisko ietekmi.