Dailes teātris: ja aktieris Zāle neatmaksās teātrim 12 378 eiro, tiks uzsākta piespiedu piedziņa

Šajā tiesas procesā teātra administrācijas pārstāve lūdza tiesai lemt par sprieduma izpildes pagriezienu, ko tiesa apmierināja, līdz ar to aktierim ir jāatmaksā teātrim sprieduma izpildes rezultātā saņemtā summa, atskaitot teātra samaksātos nodokļus. Vienlaikus tiesa apmierināja aktiera lūgumu par advokāta izdevumu atlīdzināšanu, piedzenot no teātra administrācijas 2850 eiro. Sprieduma labprātīgas izpildes termiņš noteikts desmit dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas, kas ir šā gada 12.septembris, ņemot vērā AT pieņemto lēmumu par attiekšanos ierosināt kasācijas tiesvedību.