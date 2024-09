FOTO: Titānika iedzīvināšana: neizstāstītais spilgtās krāsās

Viens no projekta pamatprincipiem tika ietverts mantrā "Aizmirstiet kniedes!". Komanda koncentrējās nevis uz lainera būvniecību, bet gan uz to cilvēku dzīvi un pieredzi, kuri ar to kuģoja. Atšķirībā no daudzām citām filmām un dokumentālajiem stāstiem, šis projekts neapstājās pie kuģa nogrimšanas. Raidījumā padziļināti izpētīta emocionālā un psiholoģiskā ietekme uz tādām kopienām kā Sauthemptona, no kuras nāca trīs ceturtdaļas Titānika apkalpes.