Mūžībā devies "Jackson 5" dalībnieks Tito Džeksons...

Pēc līguma parakstīšanas ar studiju "Motown Records" 1969.gadā grupai, kurā muzicēja pieci brāļi Džeksoni, 60.gadu beigās un 70.gadu sākumā bija vairāki starptautiski hiti, cita starpā arī "I Want You Back", "ABC" un "I'll Be There".