59 gadus vecā Elizabete Hērlija ierodas pasākumā ar izaicinošu dekoltē un sievišķīgu dēlu

Par spīti viņu popularitātei un šķietami ideālajai savienībai, 1995. gadā viņu attiecības piedzīvoja nopietnu pārbaudījumu. Hjū Grānts Losandželosā tika arestēts par nepiedienīgu izturēšanos pret prostitūtu. Šis skandāls satricināja pasauli, bet Hērlija palika kopā ar Grāntu, atbalstot viņu publiski. Vēlāk Grānts atvainojās par savu rīcību, un pāris turpināja savas attiecības. Tomēr 2000. gadā viņi paziņoja par šķiršanos. Neskatoties uz to, Hērlija un Grānts saglabāja sirsnīgas un draudzīgas attiecības. Elizabete vairākkārt ir saukusi Hjū par savu labāko draugu. Pat pēc to pārtraukšanas viņi turpināja viens otru atbalstīt personiskajās un profesionālajās lietās. 2002. gadā, kad Hērlija no biznesmeņa Stīva Binga dzemdēja dēlu Demienu, Grānts kļuva par viņas dēla krusttēvu.