Slepkavas atrada tikai pēc 27 gadiem: Tupaka Šakura nāves noslēpums

Viņš iemirdzējās seriālā "Cita pasaule", filmējās lentē "Poetic Justice" ar Dženetu Džeksoni. Turklāt reperis neslēpa, ka piekopj ne to pareizāko dzīvesveidu: viņu nereti arestēja par kautiņiem. Turklāt Šakurs nonācis naida centrā starp austrumu un rietumu piekrasti - Ņujorkas "Bad Boy Records" ar reperi "The Notorious B.I.G." priekšgalā vērsies pret Losandželosas leiblu "Death Row Records" Šagu Naitu, pie kura Tupaks ierakstīja albumu "All Eyez on Me".