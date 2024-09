FOTO: Klasiskais stāsts par mīlestību, nodevību un atriebību – “Grāfs Monte-Kristo”

- Man nav atbildes. Varbūt mazliet no abiem. Esmu par to pārliecināts, ka katrs viņā var saskatīt to, ko vēlas. Skatītājam pašam sev ir jāuzdod jautajums - vai viņa lēmums ir patiess vai tā ir izmisīga rīcība no viņa puses, kuras mērķis ir pasargāt sevi pašam no savas vardarbības un turpināt ciest vēl vairāk? Galu galā, vai Monte-Kristo ir tiešām atbrīvojies no kaut kā, jeb viņš ir nolemts klaiņot mūžīgi? Man klaiņošana šķiet brīnišķīga. Jo tas ir traģiski un nekas nav skaistāks par traģēdiju.