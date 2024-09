Mūžībā devies iemīļotais Holivudas veterāns Džeimss Ērls Džonss, kurš deva neaizmirstamo balsi "Zvaigzņu karu" ļaunajam varonim Dārtam Veideram

Politikas cienītāji atminēsies pasaulslaveno frāzi "Šis ir CNN", kuru arī ierunājis šis aktieris, bet kopumā Džeimsa Ērla Džonsa kontā ir daudzas slavenas filmas, tostarp "Claudine" (1974), par ko viņš saņēma Zelta Globusa nomināciju, "Conan the Barbarian" (1982) ar Arnoldu Švarcenegeru, "Matewan" (1987), "Coming to America" (1988), "Field of Dreams" (1989) ar Kevinu Kostneru, "The Hunt for Red October" (1990) ar pirmo aģenta 007 atveidotāju Šonu Koneriju un Aleku Boldvinu, "The Sandlot" (1993) un animācijas filma "The Lion King" (1994), kur viņš ierunāja Simbas tēva Mufasas lomu.