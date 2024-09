FOTO: pirmizrādi piedzīvo mūsdienīgi komiskā daudzsēriju filma "Asistente"

Režisores Liene Linde un Alise Zariņa uzskata: “Viena no pasaules seriālu tendencēm, kas ļauj izlauzties no līdz šim pieņemtiem rāmjiem, ir žanru sapludināšana un pārklāšanās. Daudzsēriju filma Asistente skatītājam piedāvā mūsdienīgu, gaišu komēdiju, ģimenes attiecību izspēli gan asprātīgās nokrāsās, gan arī emocionāli nopietnākos toņos. Viens no mērķiem, ko īstenojam projektā Asistente, ir sabiedrībai nozīmīgu, taču publiskajā telpā nereti marginalizētu problēmu aktualizēšana un iztirzāšana līdz šim reti izmantotā (aktierkino) tēlu valodā, tādējādi ļaujot apskatītajām problēmām aizsniegt vairāk cilvēku un raisīt empātiskāku un personiskāku pārdzīvojumu, nekā var panākt dokumentācija vai žurnālistika. Šis ir unikāls piegājiens, kāds līdz šim nav ticis plaši izmantots nedz Latvijas, nedz ārvalstu kinomākslas darbos, sevišķi komiskas drāmas (dramēdijas) žanrā.