Maijai Rozītei vairs nav, kam pucēties. Kāpēc?...

Maija nesatraucas par iespējamu ballītēs uzkarsušu vīriešu uzmācību, jo, kā pati saka, nespēlē vietās, kur varētu būt tādas problēmas. Viņu gan vairāk satrauc tas, ka īsti vairs nav, kam spēlēt ballītes. “Varētu būt Latvijā vairāk cilvēku, jo var just, ka visu formātu pasākumos samazinājies publikas apjoms. To esmu novērojusi, it sevišķi pēdējā gadā,” nosaka Maija.