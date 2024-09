Vai pašmāju roka leģendu "Līvu" ēra beigusies? Meklējam atbildes un skaidrojam

Tikmēr šī brīža "Līvi" esošo jezgu nekomentē – ar juristiem tiekot gatavots grupas paziņojums. “Šobrīd komentāru no mums nebūs! Varu vien pateikt, ka "Līvu" koncerts "Ozolam" viennozīmīgi būs, grupas "Līvi" nosaukums tajā viennozīmīgi būs – par to nevajag satraukties! Taču, kā tas viss turpmāk izvērtīsies likuma noteiktā kārtībā, šobrīd paši nezinām, tāpēc atturēsimies no jebkādiem komentāriem. Ko varu pateikt – Pavītola kungam šobrīd ir mērķis ieraut mūs kaut kādā skandālā. Bet to vēlas viņš, nevis mēs. Vai mums uz to būtu jāreaģē, vai mums būtu tajā jāiesaistās? Nē! Lai kā Juris to vēlētos, mēs šajā spēlē negribam iesaistīties, mēs darām to, kas jādara, – nodarbojamies ar mūziku. Lai viss rit savu gaitu, kā to pieļauj likums. Nu nevar viens cilvēks sev paņemt to, kas pieder daudziem,” žurnālam "Kas Jauns" teic grupas "Līvi" menedžeris un šī sastāva mūziķis Aleksejs Balinskis, liekot noprast, ka noteikti tiks iesniegti iebildumi pret šo preču zīmes "LĪVI" reģistrāciju.