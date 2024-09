Viņš ir vienīgais Latvijā, kas uz sievu spēj paskatīties TĀ! Valērijs Komisarenko cilvēkus pārsteidz un šausmina

Viens no bīstamākajiem Valērija trikiem ir ielīst tikai 127 000 kubikcentimetru plašā kubā – tādā mazā kastē ar durvīm. “Es varu sevi ielikt kubā un burtiski tajā krītu. Katru reizi to izdaru citādi. Vienu dienu ķermenis viegli kustas, citreiz ne tik ļoti klausa pleci vai kājas,” saka Valērijs. Ar šo kubu Valērijs strādāja trīs gadus, kad atskārta, ka to var padarīt vēl mazāku. Televīzijā redzējis, ka kāds ukrainis, būdams Valērija augumā, ticis 117 000 kubikcentimetru kubā. Valērijs lēsis, ka arī viņam savā kubā ir gana brīvas vietas, tāpēc to pārveidojis uz 110 000 kubikcentimetru. Un te nu paveicis Ginesa rekorda cienīgu varoņdarbu: “Pašlaik rekords ir 115 000 kubikcentimetri, kur par mani īsāks cilvēks šajā kubā ielīda 5,3 sekundēs. Bet es to izdarīju 110 000 kubikcentimetru kubā 4,8 sekundēs!” Ginesa rekords gan oficiāli konstatēts nav, tur nepieciešama īpaša komisija, tiem jāmaksā – summa sasniedzot pat 12 tūkstošus eiro. “Pagaidām man nav sponsora, tāpēc arī nav oficiāla rekorda,” skaidro Valērijs.