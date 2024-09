Maestro Raimonda Paula mazmeitas Monikas bijušais līgavainis apprecējis citu

Vēl tikai pirms četriem gadiem Losandželosā jaunā režisore Monika Pedersena jūsmīgi soctīklos dalījās priekā un publiskoja gan foto, gan video, paziņodama, ka pošas precēties ar mīļoto vīrieti, armēņu izcelsmes scenāristu Maiklu Alojanu. Monika atrādīja savu saderināšanās gredzenu un līksmi pieņēma apsveikumus saistībā ar nonākšanu līgavas statusā pēc divus gadus ilgas kopābūšanas. Sociālajā vietnē "Instagram" Monika bija izlikusi fotogrāfijas, kas uzņemtas mirkli pēc tam, kad mīļotais Maikls lūdzis viņas roku. Vienā no bildēm pāris bija redzams pie galda, kas rotāts ar rožu ziedlapiņām, krāšņu rožu pušķi un torti, uz kuras ar sarkaniem glazūras burtiem rakstīts: “Will you marry me?” (vai tu kļūsi par manu sievu? – no angļu val.). Monika bija atzinusies, ka kāzas vēlētos svinēt Latvijā, ievērojot gan latviešu, gan armēņu precību tradīcijas, tomēr līdz tam viņa ar Maiklu tā arī nenonāca, jo izšķīrās. Pēc attiecību izjukšanas Monika Pedersena atgriezās uz dzīvi Latvijā, kur gan profesionāli liek lietā Amerikā gūtās zināšanas režijā, gan kopā ar māsu Annamariju un mammu Aneti ikdienā atbalsta un ir līdzās vectētiņam komponistam Raimondam Paulam.