Ko darīt ar bērniem brīvdienās? Septiņas idejas ģimenes izklaidēm

Ja vēlies pavadīt brīvdienas mierīgi un bez steigas, labākais variants ir palikt mājās. Taču tas nenozīmē, ka diena jāpavada garlaicībā. Izveido bērniem radošo darbnīcu, internets ir pilns ar vienkāršām, bet superīgām idejām un tici vai nē, viss nepieciešamais jums ir pa rokai. Varat kopā veidot zīmējumus vai mazus mākslas projektus, piemēram, paštaisītas pastkartes vai foto rāmjus. Kāpēc neizmantot dabas dāvanas? Izejiet pastaigā, salasiet lapas, čiekurus, kociņus, akmentiņus un citus dabas materiālus. No tiem izveidojiet kolāžas vai nelielas skulptūras. Esiet radoši! Pagatavojiet masu no miltiem, ūdens un sāls, no kuras veidojiet figūriņas, ko pēc tam var nokrāsot un izmantot kā dekorācijas. Bērniem patīk radīt ko jaunu un izpaust savu radošumu, viņi mācās koncentrēties un sekot norādījumiem.