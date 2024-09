Oļegs Fiļs par bijušo sievu: "Viņa neizturēja naudas pārbaudījumu"

Oļegs Fiļs tiesvedības gaitā arī uzzinājis, ka viņa bijusī sieva Santa ar tagadējo vīru Deividu iekūlušies “ziepēs” arī Amerikas Savienotajās Valstīs. “Viņi ir zaudējuši vairākas tiesas arī Amerikā, it kā var teikt, ka pret mani, bet patiesībā pret Amerikas tiesas lēmumiem, piemēram, par informācijas izdošanu Latvijas tiesai par laulības pārkāpšanu un Santas laika pavadīšanu ar Deividu Amerikā laikā, kad viņa bija mana likumīgā sieva. Netrūkst arī citu, dažreiz pat smieklīgu Santas un Deivida tiesvedību, un par tām Amerikas laikrakstos ir atrodamas arī publikācijas – gan par Deivida bankrota procedūru, gan par it kā nepamatotu atlaišanu no darba. Tas viss izskatās pēc kā tāda, ka divi krāpnieki ir atraduši viens otru, jo diez vai godīgs cilvēks var palikt bankrota procesa beigās parādā 15 miljonu ASV dolāru, galvenokārt nesamaksātu nodokļu parādos,” secina Oļegs Fiļs.