Larisa Doļina lūgusi valsts aizsardzību...

68 gadus vecā dziedātāja sūdzējusies par draudiem, ko saņem "Telegram", vēsta UNIAN. Tur it kā lietotājs ar vārdu Pāvels Kurenkovs raksta solījumus, ka nogalinās viņu un ģimeni vai nodarīs smagu kaitējumu veselībai. Viņa arī apgalvo, ka sūtītājs pieprasa nekavējoties atbrīvot dzīvokli, kuru nesen diktatora atbalstītājai piespieduši pārdot krāpnieki. Ja viņa to nedarīs, tad it kā viss beigsies traģiski.