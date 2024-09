"Divi aliņi dienā nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā attiecībās," - viņsaulē aizsauktā mūziķa Muraveja atraitnes atklāts stāsts

Patiesībā, ja raugās no gaišās puses, mūsu ģimenē Aleksandra slimība bija ļoti saliedējošs notikums. Mūsu ģimenes dzīve nekad nav bijusi tāda mierīga laimes ligzdiņa. Viņš kā mākslinieks, esot tāds ekspresīvs cilvēks, vienmēr sacīja, ko domā gan uz skatuves, gan ģimenē. Ikdienā tas nav viegli. Līdz ar to sadzīve nekad nebija tāda rožaina – mājīga un silta. Ir tiešām bijis visādi. Taču šis pēdējais periods mūs ļoti, ļoti saliedēja. Visiem lika saprast, kas patiesībā dzīvē ir svarīgi. Vai kaut kādi mazie pāridarījumi ir tik būtiski. Izrādās, ka ne. No iepriekšējām attiecībām Aleksandram ir trīs vecākie bērni un vēl četri mūsu kopīgie, un visi neizmērojami satuvinājāmies. Viena no vecākajām meitām pie mums dzīvoja, lai palīdzētu kopt tēti; mazie bērni iemācījās paši sev taisīt brokastis – vārīt cīsiņus, taisīt sviestmaizes. Jo man tam nebija laika. Vecākā meita no Cēsīm atstāja savus četrus bērnus un reizi nedēļā brauca šurp pie mums uz Rīgu, lai kaut dažas stundas būtu ar tēvu...