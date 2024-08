FOTO: Lauris Lizbovskis ar velosipēdu ceļo aiz polārā loka

Viņš devies ceļojumā 35 velobraucēju kompānijā, no kuriem vecākajam bija 81 gads, bet jaunākajam – deviņi. Bija dienas, kad nominušies vairāk par 100 kilometriem, taču tās nebija ekstrēmas grūtības, jo ceļotāju ekipējumu – teltis, guļamlietas, drēbes, pārtiku – no nometnes uz nometni veda pavadošais busiņš, līdz ar to pašiem uz velosipēda līdzi bija vien mazā mugursoma ar pašu nepieciešamāko. “Bijām gatavojušies krietni vēsākam laikam, paņēmu līdzi vairākas siltās jakas, taču šoreiz tās neizrādījās vajadzīgas. Arī paši vietējie teica, ka tik silts augusts viņiem aiz polārā loka sen nav bijis, ap +25 grādiem pēc Celsija. Labi, ka visas šīs liekās drēbes pašiem nebija jāvadā līdzi, jo noderēja tikai pāris vakarus. Bet tos 100 kilometrus dienā īpaši nejutu – braucām taču visu dienu, tie kilometri salasījās lēnām. Pabraucām, atpūtāmies, pabildējām dabas skatus, papeldējāmies. Protams, vieglāk jau bija mīties pa asfaltētām šosejām, vienīgi tie milzu kāpumi… 20 kilometrus minies tikai augšup – tas bija vistrakākais! Un pēc tam 10 kilometru garš nobrauciens. Uh, tik ātri ar velo vēl nebiju braucis, vienu brīdi lielākais ātrums bija 70 kilometru stundā. Tas bija pats ekstrēmākais visā šajā ceļojumā, it sevišķi, ka vienreiz mums priekšā izskrēja suns,” atceras Lauris.