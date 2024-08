FOTO: tā ļaudis šogad līksmoja un ballējās "Ezīšfestā"

Uz Miera skatuves varēja sajust gan mieru, gan iedvesmoties no kopības sajūtas starp kultūrām – latviski dziedāja Masaki Nakagava no Japānas, "Nalata Project" no Brazīlijas, un Dante no ASV, bet Ukrainas neatkarības dienā, tradicionālajā Ukrainas tautastērpa kreklā uz skatuves kāpa mūziķis Slava. Dienas garumā bija dzirdams arī skaistais dāmu trio, grupa "Trīsas", veiklo pirkstu īpašnieks, ģitārists Gints Smukais, Idus Abra un citi.