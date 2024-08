Vienā dienā bojā gājušas dziedātājas Meraijas Kerijas māte un māsa

Dziedātājas tēvs Alfrēds nomira 2002. gadā no vēža. Kerija tiek uzskatīta par vienu no veiksmīgākajām dziedātājām pasaulē - viņas Ziemassvētku singls "All I Want For Christmas Is You" ir vispārdotākā Ziemassvētku dziesma pasaulē.