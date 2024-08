Jaunā pašmāju šovā "Tūrists ceļotāja gūstā" Žigis un Sandijs Semjonovs vedīs slavenības izaicinājumu pilnā braucienā

Kamēr viena ceļotāja dienas kārts nodrošinās mērenu budžetu, ļaujot nakšņot standarta viesnīcas numurā, tikmēr otra iespējas būs krietni pieticīgākas. Neskatoties uz to, abiem dienas plāniem jābūt gana piepildītiem, iepazīstinot tūristus ar vietējo kolorītu un nodrošinot iespējami labāko programmu. Ceļojuma beigās tūristu sniegtais vērtējums noteiks, kurš no abiem ceļotājiem iegūs labākā ceļveža titulu. Gan ceļotāji, gan tūristi piedzīvojuma laikā saskarsies ar dažādiem izaicinājumiem, pārsteigumiem, bailēm un izkāpšanu no komforta zonas. Kopīgi tiks iepazīts spilgtākais no katra galamērķa - valsts kultūra, popkultūra, dīvainākie ēdieni, vietējie iedzīvotāji, paražas un daba. Būtisks ceļošanas nosacījums ir to darīt maksimāli draudzīgi maciņam, atklājot veidus, kā ceļot citādāk.