Kolorīti viesi, piedauzīgi makarūni un pikanti priekšnesumi: "SexyStyle" nosvin 18 gadu jubileju un jauna veikala atklāšanu

Intīmpreču veikali jau sen nav biedējošas vietas, kurās ieskatās tikai retais, – "SexyStyle" uzsver, ka seksualitāte ir ikviena cilvēka viena no dzīves pamatsastāvdaļām, – no tās nav nedz jākaunās, nedz jābaidās. To sevī ietver arī jaunā veikala gaišās telpas, kas aicina ikvienu interesentu uzzināt vairāk; daudzveidīgās preces, sākot ar naktsveļu un beidzot ar seksa rotaļlietām, un nerimstošās darbinieku profesionālās pilnveides apmācības, lai ikviens spētu orientēties plašājā seksualitātes lauciņā no dažādiem skatupunktiem. "SexyStyle" jaunajā veikalā ir aicināts ikviens cilvēks, neatkarīgi no tā dzimuma vai dzimtes piederības, vecuma vai etniskās piederības – seksualitāte ir kūsājoša ikvienā no cilvēkiem.