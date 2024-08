Šovā "Ģimene burkā" atgriežas Bindru ģimene un pievienojas Rāceņi

Šosezon katru ceturtdienu skatītāji varēs sekot līdzi “Burku studijā!”, kur ar ģimenēm daudz padziļinātāk strādās izaugsmes trenere Vita Solo, vienlaikus iztirzājot teju jebkurai ģimenei aktuālas tēmas un problēmas, kā arī meklējot to risinājumus. Ceturtdienu epizodēs gaidāmas diskusijas un viedokļu sadursmes, ekspertu ieteikumi un Latvijā atpazīstamu cilvēku pieredzes. "Burku studijā!" galvenie tēmu un problēmsituāciju nesēji ir "Ģimene burkā" dalībnieki, kuru ikdienas likstas vērojamas no pirmdienas līdz trešdienai, savukārt, ceturtdienas raidījumā kāda no ģimeņu karstākajām tēmām vai problēmām tiek pacelta citā līmenī.