Ušakova gatavojas lielam dzīves notikumam; Gluzunoviem seriāla cienīga attiecību drāma - kas būs skatāms "Slavenības. Bez filtra" jaunajā sezonā

Nav noslēpums, ka viens no Magones izaicinājumiem ir kārtības uzturēšana mājā un pagalmā, tāpēc dzejniece nolēmusi atvadīties no visām atrunām un nabadzības domāšanas. Kā pati atzīst, viņas tendence vākt un krāt mantas ir ar nodomu, ka kādreiz šīs lietas varētu noderēt. Tas Magonei ir licis iedzīvoties pamatīgā nekārtībā viņas mājoklī – pagājušajā sezonā drēbju skapī pat tika atrasti kaķa izkārnījumi, kas nenoliedzami norāda uz trūkumiem Magones saimniecības uzturēšanā. Atzīstot problēmu, šova dalībniece ir gatava ķerties klāt dažādiem līdzekļiem, lai to risinātu – jaunu paradumu ieviešana, drēbju dedzināšana un darbs ar personības treneri Niku Todavčiču, kura centīsies ielauzties šova zvaigznes dvēseles dziļumos. Vai Magonei izdosies ieviest kārtību mājās un skaidrību prātā?