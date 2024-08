Markus Riva nekad nevienam neesot rakstījis ļaunu komentāru

"Es esmu šad tad izdzēsis, bet bloķēju diezgan bieži, jo tādā ziņā es esmu par to filozofiju - kam šīs negācijas ir vajadzīgas? Kāpēc man to atstāt savā vidē? To negāciju es vairāk sajūtu tieši tviterī jeb "X", tur cilvēkiem niez nagi tādā ziņā, ka viņi speciāli grib kaut ko ierakstīt tādu aizskarošu vai paņirgāties, tad speciāli vēl tevi ietago. Es vispār nesaprotu to fenomenu, ka cilvēks iet tajā pašā "Instagram" vai "YouTube" un velta laiku, lai uzrakstītu kaut ko. Tādā ziņā ir jau labi, ka ir šie heiteri, jo ir jābūt kaut kādam balansam, un tu saproti, ka cilvēki nav vienaldzīgi," uzskata Riva.