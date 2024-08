"Gribu būt gatavs aizsargāt tēvzemi!" - Helvis Parādnieks par gadu Valsts aizsardzības dienestā

“Tas bija manis paša lēmums, neviens no ģimenes nemudināja. Es gribēju būt gatavs aizsargāt tēvzemi, iemācīties to darīt. Sekoju līdzi visam, kas notiek Latvijā un pasaulē, pat universitātē uz gadu paņēmu akadēmisko atvaļinājumu, lai varētu brīvprātīgi doties dienestā. Tas bija ātrs lēmums, jo patiešām gribēju pārbaudīt, ko nozīmē šis Valsts aizsardzības dienests, un vajadzības gadījumā būt gatavs palīdzēt savai valstij,” izvēli brīvprātīgi doties dienēt žurnālam "Kas Jauns" skaidro Helvis Parādnieks, kurš savos 22 gados tobrīd bija vecākais no pirmā iesaukuma karavīriem.