FOTO: Ar gardēžu ballīti Lapsas mājā atklāj Neff vasaras sezonu

Uzrunājot viesus, Neff vadītājs Baltijas valstīs Kristaps Meija aicināja šovakar “svinēt dzīvi, svinēt vasaru un, pats galvenais, svinēt to, ka daudzi no jums ir aprīkojuši savu virtuvi ar Neff tehniku, kas iedvesmo gatavot un ļauj to darīt ar prieku”.