Eirovīzijas uzvarētājs Nemo uzstāsies Rīgā

Nemo pievērsās mūzikai no trīs gadu vecuma, kad sāka apgūt vijoles, bungu un klavieru spēli. Viņu izglītība klasiskās mūzikas lauciņā turpinājās, kad mākslinieki izvēlējās četrus gadus veltīt operdziedāšanas apguvei. Jau 13 gadu vecumā bērnībā ieguldītais darbs mūzikas izglītībā vainagojās panākumiem un Nemo pievienojās tolaik populāra Šveices mūzikla ansamblim, kas noslēdzās ar skatuviskās mākslas praktizēšanu gada laikā. Jūtot vēlmi turpināt paplašināt muzikālā arsenāla iespējas, 17 gadu vecumā Nemo vienas nakts laikā kļuva par repa zvaigznes ikonu, kas vainagojās jaunā muzikālajā ceļā - pēc atpazīstamības iegūšanas Nemo izdeva divus minialbumus, kas guva atzinību mūzikas mīļotāju vidū. Tādas dziesmas kā "Ke Bock", "Du" and "Himalaya" šobrīd nu jau ir ne vien augsti godalgotas mūzikas topu dziesmas, bet arī daļa no Šveices kultūras mantojuma.