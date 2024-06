Noklausies - vasarīgu singlu "Ļauj tev līdzi aizlidot" piedāvā mūziķis Andris Ābelīte

Dziesmas ideja un vēstījums esot par to, ko un kā pateikt cilvēkam, kurš ir kādu lielu izvēļu priekšā, dodoties dzīvē pretī savām jaunajām uzvarām, kopējam dzīves piedzīvojumam. “Es vispirms, radot šo dziesmu, vēlējos sniegt atbalstu un motivāciju savam 15 gadus jaunajam dēlam eksāmenu laikā, jo tieši viņš šobrīd ir lielo izvēļu priekšā, viņam jāizcīna sava lielā dzīves “spēle”. Dziesmas stāsts ir par spēku un enerģiju, ko mēs viens otram spējam nodot caur savu pieredzi – uzvarām, kritieniem un sasniegtajiem mērķiem. Ikvienam no mums ir ļoti svarīgi ticēt saviem sapņiem, iedvesmoties no tiem, kā arī ar saviem sapņiem dalīties, lai iedvesmotu citus. Tieši tāpat arī mācīties iedvesmoties no tiem cilvēkiem, kuri atrodas blakus, kuri izsapņo savus sapņus un sasniedz savus mērķus. Vai pat vēl labāk – sapņot kopā. Šo dziesmu rakstījām, kad ārā bija vēl sniegs, un izsalkums pēc vasaras un saules šajā mirklī ir visspēcīgākais. Ceram, ka klausītāji noķers kādas pozitīvas un jaudīgas vibrācijas,” saka Ābelīte.