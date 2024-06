Neveikla iemesla dēļ atsaukta prinča Harija dalība Vestminsteras hercoga kāzās

Kāds paziņa izdevumam “Express” pastāstījis, ka Harijs sapratis, ka viņam jāatsakās no ielūguma apmeklēt kāzas, jo brālim tajās uzticēta nozīmīga loma. Avots norādījis: “Viljams lūgts uzņemties vedēja lomu kāzās, un tieši tas pamudinājis Hariju atteikties no uzaicinājuma. Tas bija kā pēdējais piliens.” Anonīmais avots papildinājis, piebilstot: “Harijs bija ļoti tuvs ar Hjū bērnībā, tāpēc visi domāja, ka tieši viņam tiks uzticēta vedēja loma, nevis Viljamam.” Taču saskaņā ar vairākiem pašreizējiem un iepriekšējiem ziņojumiem tiek uzskatīts, ka Harijs no pasākuma apmeklējuma atteicies vēl krietni pirms kļuva zināms par Viljama kā vedēja lomu kāzās. Kāds paziņa sarunā ar “Page Six” izteicies: “Harijs pirms dažiem mēnešiem saņēma ielūgumu, bet piezvanīja Hjū un teica, ka būtu pārāk neērti, ja viņš un Megana Mārkla tās apmeklētu, tāpēc atvainojās un Hjū saprata.”