"Zaudējums smeldzīgi sāp…" - sēras aktiera Mārtiņa Meiera ģimenē

Zem šā ieraksta vairāki draugi un paziņas bija pierakstījuši jaukus vēlējumus, sākot ar līdzjūtības vārdiem, apjūsmu, cik aizkustinoši aktieris šo vēsti pasniedzis, un beidzot ar aicinājumu nezaudēt cerību, jo nākampavasar ābele varētu no jauna uzziedēt. Skaistus vārdus citu starpā bija ierakstījusi arī Maija Meiere, Mārtiņa un viņa divu brāļu mamma. “Vētrā nolauzta ābele, pie kuras pavadīta mana mūža lielākā daļa. Nav jāskumst. Un jauna ābele aug uz Dailes skatuves!” Šis aktiera mammas rakstītais izteica vairāk, nekā vārdos pateikts – gan to, ka arī viņai dzimtas ābeles zaudējums ir sāpīgs, gan arī, ka viņa neaprakstāmi lepojas ar sava dēla Mārtiņa Meiera pirmo aizvadīto sezonu Dailes teātrī, uz kuru aktieris pārgāja no Valmieras Drāmas teātra pagājušā gada rudenī. Maija Meiere tobrīd vēl nenojauta, ka šie viņas pāris uzrakstītie teikumi būs gan kā mierinājuma vārdi, gan aicinājums būt garā stipriem visai viņas ģimenei, ne tikai dzimtas ābeli lietū un vējos zaudējot... Pēc dažām dienām Mārtiņš Meiers nāca klajā šoreiz nu ar sirdi pavisam plosošu vēstījumu: “Ar mīlestības un skumju pilnām sirdīm paziņojam, ka 27. maija pēcpusdienā mūžībā devās mūsu mīļā mamma Maija Meiere...”